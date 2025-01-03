快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉全球交付量首次下跌 大陸65.7萬輛銷量卻達到歷史新高

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國電動車製造商特斯拉。圖／美聯社
美國電動車製造商特斯拉。圖／美聯社

據路透社，美國電動車製造商特斯拉週五表示，2024年其中國大陸銷量成長8.8%，達到超過65萬7000輛汽車的歷史新高，在競爭激烈的市場中表現強勁，但其年度全球交付量首次下降。

特斯拉中國大陸的數據顯示，2024年12月單一月份，特斯拉中國大陸這個全球最大汽車市場的銷售量也較上季成長12.8%，達到8.3萬輛的歷史新高。

根據銷售數據，2024年，特斯拉將它36.7%的汽車，交付給它的第二大市場中國大陸的客戶。但全球交付量仍下滑 1.1%，未達到它的首席執行官 Elon Musk 早先預測的小幅成長。報導稱，歐洲補貼減少、美國轉向低價混合動力車以及全球競爭更加激烈，尤其是來自中國大陸比亞迪的競爭，拖累了銷售。

報導指出，特斯拉全年全球銷量為179萬輛，仍以微弱優勢領先比亞迪，後者全球電動車銷量成長12.1%至176萬輛。面對不溫不火的需求和中國大陸電動車製造商的激烈競爭，這家美國電動車巨頭去年縮減了全球員工規模，並削減了中國大陸銷售團隊的規模。

隨著中國大陸電動車價格戰進入第三年，特斯拉將它銷售最佳的車款Model Y延長了一萬元人民幣特惠折扣的期限，並對一些Model 3和Model Y車型，在本月底前提供最高長達5年的零利率貸款。

報導說，比亞迪以其王朝系列和海洋系列電動車和插電式混合動力車在成本削減競爭中處於領先地位，超額完成了銷售目標，去年乘用車銷量增長了 41%，超過 425 萬輛。

它稱，這家中國大陸電動車冠軍的海外出貨量成長了71.9%，達到41萬7204 輛，佔其全球銷量的9.8%，但仍未達到全年45萬輛的出口目標，因為它面臨歐盟17%的額外關稅，這是歐盟對中國大陸電動車徵收的最低關稅。

北京 比亞迪 特斯拉 美國 關稅 電動車

延伸閱讀

特斯拉2024年交車量首次出現下滑！挪威去年純電車占比已近九成

美股開年不利 連五日收黑 寫4月中以來最長連跌 特斯拉是大拖累

賭城爆炸案死亡凶嫌為現役軍人 遺體頭部有槍傷

南韓散戶押寶 錢進美股 資金移轉現象可能加劇

相關新聞

特斯拉全球交付量首次下跌 大陸65.7萬輛銷量卻達到歷史新高

據路透社，美國電動車製造商特斯拉週五表示，2024年其中國大陸銷量成長8.8%，達到超過65萬7000輛汽車的歷史新高，在競...

拜登已決定阻止日鐵收購美鋼 高級顧問警告恐損害美日關係

美國「華盛頓郵報」今天引述2位不具名政府官員的說法披露，美國總統拜登已決定擋下日本製鐵公司（Nippon Steel）擬...

美國碼頭工人運價談判進入最後倒數 運價指數再上漲

國碼頭工人運價談判進入最後倒數，市場擔心罷工，遠東─美西價格漲幅達9%，推升運價指數連六漲；最新一期上海集裝箱出口（SC...

英國前副相克萊格辭Meta總裁 美國共和黨人凱普蘭接棒

英國前副首相克萊格（Nick Clegg）今天表示，他將卸下Meta全球事務總裁職務，這個職位將由美國共和黨中堅分子凱普...

搶印花稅提高前購買 英國上月房價逼近歷史新高

全英房屋抵押貸款協會（NBS）數據顯示，英國上月房價增幅超過預期，並逼近歷史高點，因為購買者急於在印花稅提高前完成交易。

中製無人機在美市占75% 商務部稱國安考量境內擬禁用

美國商務部2日表示，鑑於國家安全考量，正考慮制定新規，限制或直接禁止中國製造的無人機在美國境內使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。