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英國前副相克萊格辭Meta總裁 美國共和黨人凱普蘭接棒

中央社／ 舊金山2日綜合外電報導
英國前副首相克萊格表示，他將卸下Meta全球事務總裁職務，這個職位將由美國共和黨中堅分子凱普蘭接任。圖為Meta位於加州的總部招牌。美聯社
英國前副首相克萊格表示，他將卸下Meta全球事務總裁職務，這個職位將由美國共和黨中堅分子凱普蘭接任。圖為Meta位於加州的總部招牌。美聯社

英國前副首相克萊格（Nick Clegg）今天表示，他將卸下Meta全球事務總裁職務，這個職位將由美國共和黨中堅分子凱普蘭（Joel Kaplan）接任。

法新社報導，克萊格在2018年年底加入Meta，當時Meta正努力應對英國資料分析業者「劍橋分析（Cambridge Analytica）隱私醜聞。

美國共和黨總統當選人川普即將重返白宮，克萊格選在此時把職位讓給凱普蘭。凱普蘭在2006年到2009年時任總統小布希（George W. Bush）執政時擔任白宮副幕僚長。

克萊格在臉書（Facebook）發文表示：「隨著新的一年展開，我認為現在是讓我往前邁進的最佳時機。」

克萊格還說：「在尋求於截然不同的科技圈與政治圈之間搭建橋梁上，我希望我發揮了一些作用，這兩個圈子將持續在全球各地以難以預測的方式互動。」

克萊格稱他任職於Meta的這幾年是一場探險，說他當初到職時，這家公司正快速成長，隨之而來的是外界的檢視及相關爭議。

克萊格寫道：「我在這家公司任職時，『科技巨擘』與社會壓力的關係正好經歷重大重塑時期，這體現在影響科技業的新法律、機構與常規中。」

克萊格形容凱普蘭是在適當時間接替他擔任Meta政策團隊高層的合適人選，稱「在關於科技的社會與政策期待持續演變時」，凱普蘭是「形塑這家公司政策的理想人選」。

凱普蘭是在2011年加入臉書，擔任美國公共政策副總裁，之後成為全球政策團隊的第二把手。

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