美碼頭罷工恐再起 勞資擬7日談判港口自動化歧見
美國東岸碼頭工人去年曾短暫罷工3天，影響全美近半海運業務。知情人士透露，國際碼頭工人協會與美國海運聯盟7日擬重啟談判，這次將聚焦港口自動化問題。
代表美國東岸及墨西哥灣超過4.5萬名港口碼頭工人的國際碼頭工人協會（International Longshoremen'sAssociation,ILA），因勞動合約談判破裂而於去年10月1日發起自1977年以來的首場罷工，範圍遍及整個美國東岸，從食品到電子產品等各類出貨全面停擺，導致美國經濟每週損失達數十億美元。
雙方後來達成一項初步協議，資方允諾6年內替勞工加薪62%，勞方則同意結束已為期3天的罷工，並將主合約展延至今年1月15日，但令碼頭工人擔憂的自動化問題仍懸而未決。
路透社報導，國際碼頭工人協會和美國海運聯盟（United States Maritime Alliance,USMX）之間的談判，目前正因港口碼頭自動化相關問題而卡關。
勞資雙方若無法在1月15日前達成協議，美國東部和墨西哥灣沿岸恐將再次大規模罷工，價值數以十億計美元的貿易恐將停擺，同時加劇通膨壓力並威脅現有供應鏈穩定。
美國海運聯盟先前曾表示，自動化技術不會損及碼頭工人就業機會，更稱這類現代化技術對於維持美國港口競爭力有其必要。
不過，罷工工人認為港口自動化恐令他們飯碗不保，要求資方提供更完善保障，確保他們的工作不會受到自動化影響。
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