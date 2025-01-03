興登堡有新狙擊目標！指控線上二手車平台Carvana不當美化帳面

知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）作空去年股價飆漲約300%的二手車商Carvana，指控其有美化帳面等不當行為。它發布研究報告揭露Carvana的次級貸款組合存在巨大風險、業績增長由會計操縱手法支撐起來。Carvana的股價周四下跌近2%到199.56美元，是10月以來首見收於200美元以下，盤後再重摔6%。

興登堡進行了包括訪問離職員工的研究，指Carvana授信標準寬鬆，還利用執行長賈西亞三世（Ernest Garcia III）的父親賈西亞二世旗下的公司來拉抬業績，以便父子倆能「拉高出貨」。

Carvana去年業績改善，投資人對這家先前因債負和虧損引發市場憂慮的汽車零售商能走上正軌，抱持樂觀期待。

Carvana發聲明說，興登堡的報告「故意誤導，也不準確」，其他想趁該股股價下跌牟利的賣空者已經多次提出類似論點。

Carvana是否有內線交易一直備受關注。賈西亞父子於2020年8月到2021年8月間賣出36億美元股票。去年股價飆漲時，賈西亞二世又賣出14億美元。

在興登堡的報告裡，Carvana的一位前董事聲稱，車貸申請者100%能過關。根據興登堡，這些貸款（Carvana的主要營收來源）變得愈來愈難賣出。

興登堡同時說，Carvana透過將車賣給DriveTime來美化業績，DriveTime是賈西亞二世擁有的汽車經銷商，Carvana透過溢價銷售避免記入減值虧損。

Carvana的借款人延期償債比在所有次貸發行商裡最高，能這麼做是因為該公司部分貸款的服務商是DriveTime的關係企業。Carvana透過展期來避免公布更高的拖欠率。

另外，Carvana因延長保固計畫從DriveTime那裡獲得慷慨補償，並吸收掉大量成本。此事有助Carvana發布亮麗財報。