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台積電亞利桑那廠生活機能有望更完善 建商計劃在周遭打造都會生活區

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國媒體報導，美國開發商將在台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的周遭地區，推動住商混合用途的建案。美聯社
美國媒體報導，美國開發商將在台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的周遭地區，推動住商混合用途的建案。美聯社

美國媒體報導，美國開發商將在台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的周遭地區，推動住商混合用途的「Halo Vista」計畫，可望使當地的生活機能更完善。

12News報導，Mack不動產集團與McCourt合夥公司正斥資70億美元，計畫把台積電周遭超過2,300英畝（約930.79公頃）的沙漠土地，轉型為包含產業、零售、住宅及商辦的生活地區。開發商預期將在約一年後動工，許多更多協作廠商將在那之前宣布計畫。

台積電的亞利桑那州晶圓廠預料2025年開始生產晶片，可望帶來8萬個就業。Mack不動產集團執行長麥克說，「擁有這類定錨設施，能帶來美國其他任何地方都沒有的綜效」，「這是我們第一次聚焦於在製造事業周邊設計生活與工作環境」。

Halo Vista還在開發的早期設計階段，麥克強調將成為可漫步行走的都會環境，「我們去過台灣，觀察台積電目前工廠坐落的地區，了解當地情況，思考在美國的差異之處」。

他說，台積電工廠將全天候運作，這座都會將容納這種生活方式，「但我們也想順應鳳凰城和亞歷桑納的生活風格」。雖然建商把Halo Vista規劃為環繞台積電的支持生態系，但也希望能吸引晶片業以外的人士。

亞利桑那州 台積電 美國

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