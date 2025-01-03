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日媒：軟銀將以夏普堺市廠打造下一代工業園區 以AI為支撐骨幹

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
軟銀最快2026年將運用夏普在堺市的一座液晶面板廠，打造下一代工業園區，包括一座人工智慧（AI）資料中心。路透
軟銀最快2026年將運用夏普在堺市的一座液晶面板廠，打造下一代工業園區，包括一座人工智慧（AI）資料中心。路透

日本媒體報導，軟銀集團（SoftBank）最快2026年將運用夏普在堺市的一座液晶面板廠，打造下一代工業園區，包括一座人工智慧（AI）資料中心，鼓勵開發新產品與服務，協助支持當地產業。

讀賣新聞報導，軟銀在去年12月決定以1,000億日圓向夏普收購液晶面板產與周邊設施，計劃運用該廠總樓地板面積60萬平方公尺（約18.15萬坪）的20%，興建一座AI資料中心，並邀請企業進駐其餘區域，涵蓋大企業、中小企業及新創公司。

軟銀總裁宮川潤一表示，「我們將以『AI大腦』創建一座工業園區，希望用AI重振所有產業」。

軟銀打算向輝達（NVIDIA）採購最新款的繪圖處理器（GPU）晶片，用於處理該資料中心的AI數據，這套系統也將開放給進駐該園區的企業使用。軟銀預料將邀請製造商與製藥業者的研發部門進駐，期望運用AI大幅縮短開發新藥與原料的所需時間。由於這些數據不會透過外部通訊處理，自有數據智慧財產權的外洩風險隨之降低。

在日本勞動人口持續萎縮之際，軟銀也將考慮建立由AI自主管理的生產基地，包括興建由AI根據需求設計產線的無人工廠，以及以AI管理生長情況的蔬菜栽培與陸基水產養殖基地，以支持農漁業等主要產業的創新。日本勞動政策研究‧研修機構（JILPT）推估，若經濟成長率維持在接近零的水準，日本2040年勞動力將降至6,002萬人，比2022年減少900萬人。

成長率 日本 軟銀集團

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