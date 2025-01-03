彭博：台積電Q4營收可望超乎預期 法說會關注四大領域

彭博資訊分析師認為，台積電去年第4季營收可望超越市場預期，受惠於其人工智慧（AI）與智慧手機晶片的3奈米（N3）製程與5奈米（N5）製程節點的需求旺盛。

彭博分析師指出，台積電去年第4季營收應該能超乎市場預期的新台幣8,520億元，毛利利有望擴張至58%，為兩年高點。台積電預定1月16日公布去年第4季財報，並召開法說會。

彭博分析師認為，法說會上有四大領域值得關注。首先是CoWoS先進封裝產能的建立進度與營收，可望讓人窺見台積電對未來12-18個月的AI晶片需求強度預期，其次是美國亞利桑那州晶圓廠的增產進展，這是滿足蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等客戶在美國生產晶片需求的關鍵。

第三是7、16奈米以上成熟製程節點需求減弱，所帶來的潛在利潤壓力，最後是2025年的資本支出計畫，將顯示台積電對下一代2奈米（N2）製程獲採用的信心。