陸央行計劃今年降息 政策轉向以利率引導信貸需求 接近歐美作法
金融時報報導，中國大陸央行計劃今年降息，將轉向更正統的貨幣政策，更趨近美國聯準會和歐洲央行利用主要利率來引導信貸需求的做法。
根據金融時報，人民銀行（央行）於置評時表示，可能在2025年「合適的時候」降息，低於1.5%的目前水準，還補充說，會優先考慮「利率調整的作用」，放棄貸款成長「量化目標」。
相較於大多數央行只以基準利率來影響信貸需求和經濟活動，人行卻設有多種利率，還給予各家銀行應將貸款規模擴大到何種程度的非正式指引。
儘管這是數十年來管理經濟的最重要工具，但央行內部員認為改革刻不容緩。由於房市長期放緩，信貸需求大幅下降，人行擔心，信貸成長目標會導致無視風險的盲目放貸，長遠而言是一種浪費。
人行去年澄清其主要政策工具是7天期附賣回利率。
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