油價大漲近2% 黃金再攀升逾1%

2025年第一個交易日，國際油價因投資人對中國大陸經濟前景轉為樂觀，大漲近2%，黃金價格也進一步攀升逾1%。美國西德州原油價格另也受到技術指標看漲及美國原油庫存減少的提振，升至去年10月以來最高。黃金因為避險情緒席捲市場，買盤堅挺。

中國大陸國家主席習近平新年致辭中承諾促進經濟成長之後，結束假期歸來的投資人對中國大陸經濟和燃料需求的復甦，轉持樂觀看法，兩大國際油價指標周四（2日）均上漲超過1美元。布蘭特原油期貨收盤上漲1.29美元或1.73%，報每桶 75.93美元。美國西德州原油上漲1.41美元或1.97%，報每桶73.13美元。

然而，周四公布的財新/標普全球調查顯示，中國大陸12月製造業活動雖仍有成長，但速度低於預期。

美國能源資訊局（EIA）最新數據顯示，上周美國原油庫存減少118萬桶，為連續第六次下降。不過，Strategas Securities分析師拜恩（Jon Byrne）指出，EIA數據過於混亂，年底出於稅收目的的庫存調整使前景變得模糊，讓人無法得出明確結論。他說，「原油價格處於我們目標區間的上限，我們預期實體買家會在這些水準上枯竭。」亦即漲勢能否持續，還難確定。

金價方面，國際黃金市場周四充滿避險情緒，一向被視為避險資產的黃金因而大被追捧。盤中最高一度上漲1.37%，回到每英兩2,660美元之上；收盤漲幅略縮小至1.27%，報每英兩2,657.90美元。2024年黃金已創下2010年以來最大年線漲幅27%，許多分析師預期金價今年還會進一步上漲。

Kotak Securities分析師查瓦拉（Kaynat Chainwala）在最新的報告中表示，「儘管美國聯準會對降息持謹慎態度，但全球各央行的持續買盤和地緣政治的不確定性，預期將讓黃金繼續成為備受關注的首選避險資產」。

Forex.com市場分析師拉薩夸達（Fawad Razaqzada）說，「年初的修正或盤整，可能會為黃金再次大漲奠定基礎」，「金價達到每英兩3,000美元的目標是有可能的」。

交易員現在聚焦今（3）日將公布的美國製造業最新數據，以及下周陸續出爐的美國職缺數據、就業報告、聯準會去年12月會議記錄等資料，希望協助判斷2025年的利率前景。