特斯拉2024年交車低於50萬輛不如預期 股價重挫

馬斯克（Elon Musk）旗下的電動車公司特斯拉（Tesla）今天公布2024年車輛銷售下滑，表現不符公司原先預期，顯示電動車在中國和其他市場的競爭加劇，特斯拉股價重挫。

法新社報導，特斯拉公布第4季電動車交車49萬5570輛，儘管創季度新高紀錄，但落後華爾街預測，2024年銷售低於180萬輛。

這代表特斯拉2024年電動車銷量年減約1%。特斯拉去年10月曾預期，2024年電動車交車「小幅成長」。

除了中國比亞迪和傳統汽車製造商競爭加劇，分析師也點出未來感十足的電動皮卡Cybertruck生產成長緩慢。

特斯拉股價聞訊重挫，使11月5日總統大選後的大漲幅度收斂。

馬斯克砸重金助川普重回白宮，並在社群媒體平台X上放大川普的反移民和其他言論。但特斯拉2024年前3季獲利年減31%，反映出在需求趨緩下採取的降價措施。

特斯拉表示，目前銷售減緩反映他們「處於兩波主要成長浪潮之間」，而自駕技術進步和新產品推出將帶動下一個銷售成長期。

特斯拉在推新車方面一直面臨壓力，華爾街尤其想要見到低價車款。Model 3目前起價約3萬美元（新台幣98.7萬元）。

馬斯克7月表示，規劃2025年上半年推出價格較親民的新款電動車，讓投資人感到欣喜，但特斯拉尚未透露更多細節。

投資研究機構CFRA Research分析師尼爾森（GarrettNelson）點出Cybertruck銷售平平，首批交車是在2023年11月。

特斯拉今天的新聞稿未單獨列出Cybertruck交車數據，表示Cybertruck是「其他車款」一部分。在這一類別中的年交付量僅8萬5133輛。

特斯拉今天美股收盤下跌6.08%，收379.28美元。