大摩：大型科技股統治地位會在2025年動搖 原因是利潤放緩
因利潤成長放緩，為標普500指數去年23%漲幅做出逾半貢獻的科技巨擘，2025年可能很難再主導市場。
摩根士丹利財富管理投資長Lisa Shalett周四接受彭博電視採訪時表示，利潤放緩「可能讓一些死硬派投資人意外，他們押注獲利能有非常高的兩位數成長」。但以為這些科技巨擘可以同步上漲並引領市場的想法，「可
能會在2025年動搖」。
根據彭博行業研究彙編的數據，AlphabetInc.、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達和特斯拉等「科技七雄」今年的總盈餘預計將成長18%，低於2024年的34%。
這或許可以解釋為什麼投資人對這些科技股愈發警惕。彭博的「七雄」指數近日表現不佳。
Shalett預計，交易員在2025年買入超大型科技股時會更有選擇性地挑選贏家。
她說：「我們正進入一個周期階段，對個別公司的曝險差異確實會產生影響。」
Shalett認為，2025年的關鍵在於「擁有務實的預期」並從標普500指數的其他成分股中「挑選股票」。
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