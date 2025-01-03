特斯拉Cybertruck首獲美國電動車補貼資格

特斯拉的電動皮卡Cybertruck今年首次符合最高可達7,500美元的美國稅務抵免資格。這是1月1日生效更嚴格新規定的一部分，新規也取消了其他幾款電動車獲聯邦政府補貼的資格。

根據美國能源部和環境保護署的數據，目前符合稅抵資格的電動車和插電式混合動力車擁有18款，少於去年的22款。這項優惠重新分類，隸屬於美國總統拜登簽署的《通膨削減法案》，收緊了對電池零件和原物料在國內採購的要求。

符合資格的電動車數量減少，正值市場對純電車的整體需求疲軟之際，以及曾誓言結束聯邦補貼計畫的總統當選人川普即將在本月稍晚時就職。