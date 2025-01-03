快訊

進入官邸！30名檢察人員3000名警力加軍隊坐鎮 超高規格拘捕尹錫悅

LINE對話紀錄「共識決」成柯P還押關鍵！ 陳智菡：既成事實哪算串供

陳文茜曝遺囑規定「5昏」 決定努力活著「因為我無法好好死去」

美股開年不利 連五日收黑 寫4月中以來最長連跌 特斯拉是大拖累

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股周四在震盪交投中逆轉早盤漲勢收低。路透
美股周四在震盪交投中逆轉早盤漲勢收低。路透

美國三大股指周四在震盪交投中逆轉早盤漲勢收低，這是連續第五個交易日下跌，寫下4月中旬以來最長連跌之勢。稍早在平盤上下拉鋸，投資人於新年伊始，面對穩健的勞動市場數據、美元上漲和特斯拉股價急挫的交叉影響。

道瓊工業指數下跌151.95點，跌幅0.36%，收42,392.27點；標普500指數下跌13.08點，跌幅0.22%，收5,868.55點；那斯達克指數下跌30.00點，跌幅0.16%，以19,280.79點做收。

三大股指均收跌，但脫離日低。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo說：「我們看到一些總經新聞，但有點好壞參半，你知道今天美元非常強勁。未來幾周有幾個障礙，包括下周五的就業數據和第4季財報的開始。」他補充表示：「短期內，在這些障礙消除之前，我們將看到的是震盪和難以找到方向。“

特斯拉重挫6.1%。該公司稍早之前公布數㩀，年度交車量首見下降，激勵措施未能阻止舊款電動車的需求下降。耶誕節後的股價跌幅擴大到近20%，拖累指數表示，該股五日跌幅為逾兩年來最大。

美國勞工部的一份報告顯示，上周初領和續請失業救濟金的人數雙雙下降，支持了就業市場穩健的看法，並增加了聯準會在本月政策會議上維持基準利率不變的可能性。

市場參與者撇開聯準會降息步伐、即將上任的川普政府將頒布的政策，以及各種地緣政治動盪熱點等不確定性因素，選擇關注美國經濟的實力。

2024年，華爾街主要股指都取得了兩位數的漲幅，指標標普500指數更創下1997-1998年以來的最佳兩年表現。推動這些漲勢的因素包括聯準會三年半來首度降息、人工智慧持續繁榮，以及預期即將上任的川普政府將推出親商政策。

2024年的最後幾周，漲勢失去動能，標普500指數和道瓊工業指數在12月都下跌，市場認為聯準會今年的降息次數可能減少。

在標普500指數的11大類股裡，非必須消費品股受到特斯拉拖累，跌幅最大。能源股受原油價格攀升的提振，漲幅最大 。

蘋果股價下跌2.6%。該公司為了擊敗競爭，在中國大陸提供了罕見的折扣。

Coinbase、MicroStrategy和MARA Holdings等加密貨幣概念股上漲2.6%至3.6%不等，追隨比特幣的漲勢。

指數 標普 聯準會

延伸閱讀

賭城爆炸案死亡凶嫌為現役軍人 遺體頭部有槍傷

南韓散戶押寶 錢進美股 資金移轉現象可能加劇

特斯拉2024年交車量下滑 不如馬斯克預期的微幅成長

台股型ETF受益人衝破千萬

相關新聞

特斯拉Cybertruck首獲美國電動車補貼資格

特斯拉的電動皮卡Cybertruck今年首次符合最高可達7,500美元的美國稅務抵免資格。這是1月1日生效更嚴格新規定的...

美股開年不利 連五日收黑 寫4月中以來最長連跌 特斯拉是大拖累

美國三大股指周四在震盪交投中逆轉早盤漲勢收低，這是連續第五個交易日下跌，寫下4月中旬以來最長連跌之勢。稍早在平盤上下拉鋸...

馬斯克對台態度似有轉變 讚台灣蘊藏大量科技人才

億萬富豪馬斯克曾說台灣是中國不可分割一部分，甚至建議把台灣部分控制權交給北京當局，引起各界批評，但他近日在網路上公開讚揚...

AI泡沫破滅比網路泡沫可怕？6個轉折點恐顛覆產業榮景

生成式AI正以驚人速度改變市場，從自駕車到醫療突破，其應用無所不在，吸引無數投資湧入。然而，高昂的技術成本、經濟壓力和GPU供應調整，讓市場榮景背後隱藏危機。有人將其譽為新科技奇蹟，也有人警告它或是下一場泡沫的序幕。當投資熱潮與泡沫風險交織，生成式AI能否扭轉高估值壓力，實現真正經濟價值...

美股新年首交易日開高逆轉收黑 道瓊跌逾150點

隨著2024年底的低迷延續至1月，美股在新年第一個交易日波動中下跌。

川普MAGA經濟學不樂觀 預期轉向保護主義將造成全球停滯性通膨

據英國金融時報（FT）對220位美、英、歐元區經濟學者所做的訪調結果顯示，大部分學者相信川普二進白宮後，他所主張的「MA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。