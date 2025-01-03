美股開年不利 連五日收黑 寫4月中以來最長連跌 特斯拉是大拖累

美國三大股指周四在震盪交投中逆轉早盤漲勢收低，這是連續第五個交易日下跌，寫下4月中旬以來最長連跌之勢。稍早在平盤上下拉鋸，投資人於新年伊始，面對穩健的勞動市場數據、美元上漲和特斯拉股價急挫的交叉影響。

道瓊工業指數下跌151.95點，跌幅0.36%，收42,392.27點；標普500指數下跌13.08點，跌幅0.22%，收5,868.55點；那斯達克指數下跌30.00點，跌幅0.16%，以19,280.79點做收。

三大股指均收跌，但脫離日低。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo說：「我們看到一些總經新聞，但有點好壞參半，你知道今天美元非常強勁。未來幾周有幾個障礙，包括下周五的就業數據和第4季財報的開始。」他補充表示：「短期內，在這些障礙消除之前，我們將看到的是震盪和難以找到方向。“

特斯拉重挫6.1%。該公司稍早之前公布數㩀，年度交車量首見下降，激勵措施未能阻止舊款電動車的需求下降。耶誕節後的股價跌幅擴大到近20%，拖累指數表示，該股五日跌幅為逾兩年來最大。

美國勞工部的一份報告顯示，上周初領和續請失業救濟金的人數雙雙下降，支持了就業市場穩健的看法，並增加了聯準會在本月政策會議上維持基準利率不變的可能性。

市場參與者撇開聯準會降息步伐、即將上任的川普政府將頒布的政策，以及各種地緣政治動盪熱點等不確定性因素，選擇關注美國經濟的實力。

2024年，華爾街主要股指都取得了兩位數的漲幅，指標標普500指數更創下1997-1998年以來的最佳兩年表現。推動這些漲勢的因素包括聯準會三年半來首度降息、人工智慧持續繁榮，以及預期即將上任的川普政府將推出親商政策。

2024年的最後幾周，漲勢失去動能，標普500指數和道瓊工業指數在12月都下跌，市場認為聯準會今年的降息次數可能減少。

在標普500指數的11大類股裡，非必須消費品股受到特斯拉拖累，跌幅最大。能源股受原油價格攀升的提振，漲幅最大 。

蘋果股價下跌2.6%。該公司為了擊敗競爭，在中國大陸提供了罕見的折扣。

Coinbase、MicroStrategy和MARA Holdings等加密貨幣概念股上漲2.6%至3.6%不等，追隨比特幣的漲勢。