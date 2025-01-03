台積電ADR上漲2.07% 較台北交易溢價24.50%

生成式AI正以驚人速度改變市場，從自駕車到醫療突破，其應用無所不在，吸引無數投資湧入。然而，高昂的技術成本、經濟壓力和GPU供應調整，讓市場榮景背後隱藏危機。有人將其譽為新科技奇蹟，也有人警告它或是下一場泡沫的序幕。當投資熱潮與泡沫風險交織，生成式AI能否扭轉高估值壓力，實現真正經濟價值...

2025-01-03 06:00