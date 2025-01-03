台積電ADR上漲2.07% 較台北交易溢價24.50%
台積電ADR周四（2日）上漲2.07%，收在201.58美元，重新站回200美元之上，較台北交易溢價24.50%。費城半導體指數同日上漲0.83%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌151.95點或0.36%，收在42,392.27點；標普500指數下跌13.08點或0.22%，收在5,868.55點；那斯達克指數下跌30.00點，或0.16%，收在19,280.79點。
台灣加權股價指數周四下跌203.04點，收在22,832.06點，台積電（2330）跌10元或0.93%，收在1,065.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 164.77 -0.05 160.50 +2.66
中華電 CHT 123.13 -0.56 123.00 +0.11
台積電 TSM 1,325.91 +2.07 1,065.00 +24.50
聯電 UMC 42.95 +0.62 43.70 -1.71
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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