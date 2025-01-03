2025開年 印度股市雙漲臨門

印度股市Sensex指數在2025年第二個交易日（2日）收盤漲1.8%，Nifty指數也漲1.9%，寫去年11月22日以來最大漲幅，印度股市元旦當天照常交易，等於今年開年頭兩日都收高。

相較之下，MSCI亞太指數2日跌0.3%，主要受中國疲弱經濟所拖累。從日本到陸港和大馬、泰國股市，全面收黑。台股也跌0.9%。

軟體出口業以及汽車製造業者是印度股市2日上揚的最主要貢獻者。科技公司Infosys盤中一度大漲4.3%，對Nifty的漲勢貢獻最大；科技巨擘HCLTech則站上新高。

汽車製造業者馬魯提鈴木（Maruti Suzuki）以及馬興達拉公司（Mahindra & Mahindra）去年12月的銷售增長，減緩市場對於庫存量的擔憂，股價應聲大漲。

不過券商StoxBox研究主管Manish Chowdhury表示，目前外資大多看空印度股市，因此這兩天上漲「只是每周放空期屆，引發空頭回補的暫時現象，我會再多等待兩至三天，至情勢明朗才下判斷。」根據彭博彙編資訊，目前海外投資者做空Nifty的部位，是去年6月以來最高。

Nifty指數在2024年全年上漲約9%，是連續第九年收紅；去年最後一季因為有持續強韌的國內買氣作為緩衝，減弱外資抽手帶來的影響。