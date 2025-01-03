特斯拉2024年交車量下滑 不如馬斯克預期的微幅成長

經濟日報／ 編譯易起宇陳律安／綜合外電
特斯拉。(美聯社)
特斯拉。(美聯社)

特斯拉2日表示，2024年全年交車量首次出現下滑，不如執行長馬斯克預期的微幅成長，儘管提供購車獎勵，但仍止不住消費者對其舊車款的需求下滑。

路透報導，特斯拉2日表示，2024年全年交車量為179萬輛，比2023年下滑1.1%，並低於分析師預期的180.6萬輛。

去年第4季交車量則為49萬5,570輛，雖然改寫紀錄新高，但不及分析師預期的50萬3,269輛。其中Model 3和Model Y的交車量為47萬1,930輛，不及預期的48萬4,575輛；其他車款則為2萬3,640輛，也低於預期的2萬6,475輛。

特斯拉在去年10月的第3季財報說明會預測，2024年全年交車量將見成長，此後FactSet追蹤分析師預估的第4季交車量預估，已從略少於50萬輛提高到50.5萬輛左右，而特斯拉彙整、包括26家大型券商的交車量預估，則是約50.7萬輛，都低於51.5萬輛。

至於產量方面，上季為45萬9,445輛，全年則為177萬3,443輛。

另一方面，根據2日公布的新車掛牌數據，挪威2024年售出的新車中，近九成為純電動車，這意味著挪威有望在2025年底前，達成新上路車輛全數為電動車的里程碑。去年最熱銷的品牌則為特斯拉。

挪威道路交通資訊委員會（OFV）的數據顯示，在2024年，純電動車占新車銷售的比重為88.9%，比2023年成長6.5個百分點。去年最熱銷的品牌為特斯拉，其次為福斯以及豐田。

挪威電動車協會會長克里斯蒂娜．布表示，挪威將成為全球第一個在新車市場中，幾乎全面汰除燃油車的國家。

挪威 特斯拉 電動

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