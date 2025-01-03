美初領失業金人數少了
美國上周初領失業救濟金人數滑落至八個月低點，象徵雇主在2024歲末並未大舉裁員，顯示美國勞動市場仍持續保有韌性。
美國勞工部2日公布，止於2024年12月28日當周，初領失業救濟金人數比前一周下滑9,000人至21.1萬人（季調後），低於路透訪調經濟學家預期的22.2萬人。截至12月21日當周，連續申領失業救濟金人數也減少5.2萬人至184.4萬人，下探三個月低點。在美國53個行政區域中，有32個地區上周初領失業補助的人數下滑。
在年底時，請領失業救濟金人數常陷入波動，原因是感恩節、耶誕節等假期影響到政府的估算。然而，最新數據依舊描繪出，儘管勞動市場正在放緩，卻並未出現經濟惡化的徵兆。
聯準會（Fed）在去年12月連續第三度降息，但預計今年僅會降息兩次，比去年9月降息四次的預期明顯縮減，反映出美國的經濟與勞動市場仍強韌。
美國就業市場的裁員數量仍偏低，但雇主在歷經後新冠疫情時代的大舉招聘後，目前仍對增聘更多員工有所遲疑。因此，部分失業者得花更久時間才能找到工作；在11月，美國民眾的待業時間已接近三年新高。
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