川普MAGA經濟學不樂觀 預期轉向保護主義將造成全球停滯性通膨

據英國金融時報（FT）對220位美、英、歐元區經濟學者所做的訪調結果顯示，大部分學者相信川普二進白宮後，他所主張的「MAGA經濟學（Maganomics）」轉向保護主義，將蓋過其他有利於經濟成長的政策，從而傷害成長。不過大部分經濟學者都預測，2025年美國經濟將比歐洲強。

由於川普尚未列出整套經濟政策說明，因此大部分學者的預測都是依據川普去年在競選總統期間所提出的保證，包括對進口產品實施全面性20%關稅，大量遣返非法移民，簡化行政程序，以及擴大減稅等。

47位專攻美國經濟的學者中，過半都預期川普的政策將有「一些負面衝擊」，其他10%預測將有「重大不利衝擊」；但20%預期會有正面影響。

布朗大學教授卡南利─歐茲堪指出，「川普的政策在短期間將帶來一些經濟成長，但代價是全球成長減緩，之後將反傷美國經濟成長。他的政策也具有通膨性，對美國及其他國家皆然，因此我們將趨向一個停滯性通膨的世界」。西北大學教授艾伯利也表示，擴大關稅及遣返移民兩項政策，「通常具有通膨性，且可能不利經濟成長」。

歐元區經濟學者認為，川普政策對歐洲的不利衝擊更大；72%受訪者預測歐元區將承受一些負面壓力，13%表示會有重大的不利影響。Generali投資公司經濟學者沃爾堡強調，德國的汽車工業可能被川普「特別針對」。荷蘭銀行學者鮑契爾表示，川普威脅對中國產品加徵60%關稅，「可能進一步挑戰歐洲工業」，因為這可能使中國產品湧入歐洲市場。英國由於服務業為主，較不受關稅影響，但商業遊說團體CBI的經濟學者警告，如果關稅壓制歐洲經濟成長，英國可能受「第二波的攻擊」。近100位英國學者中，逾56%預期英國將受不利影響，僅10%認為有利。

但投資機構則對川普第二任期的股市展望樂觀。美國銀行（BofA）策略專家包勒表示，川普的自由放任經濟學，減稅及鬆綁法規等政策，加上人工智慧（AI）革命，意味股市多頭行情可能持續到2025年。

包括在國際貨幣基金（IMF）、經濟合作發展組織（OECD）和歐盟執委會的大部分經濟學者，也都看好美國經濟今年表現仍將比歐洲強勁。美國經濟成長率從新冠疫情至今就一直超越歐洲，去年第3季成長率達2.8%。