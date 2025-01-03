歐美仍陷谷底 亞洲製造業景氣增速放緩

經濟日報／ 編譯葉亭均林文彬、記者林宸誼／綜合報導
亞洲製造業景氣在去年最後一個月持續擴張，但幅度放緩。路透
亞洲製造業景氣在去年最後一個月持續擴張，但幅度放緩。路透

亞洲製造業景氣在去年最後一個月持續擴張，但幅度放緩，且信心轉弱、出口訂單持續下滑，不過台灣製造業連續九個月擴張，並攀抵近半年最高。歐美製造業仍深陷谷底，凸顯川普2.0帶來的貿易風險急升，加上中國大陸脆弱的復甦，為2025年蒙上陰影。

至於美國製造業PMI指數終值確認為49.4，較11月的49.7下滑。

各國製造業PMI指數
各國製造業PMI指數

標普全球2日公布，台灣去年12月製造業採購經理人指數（PMI）為52.7，較前月的51.5攀升，連九個月擴張並攀抵近半年最高。標普全球市場財智經濟研究部總監史密斯說，不少企業表示，需求熱絡有利於產量增加和接單成長，12月新訂單增幅來自海內外各地。

報告也顯示台灣的價格壓力正在加劇，出廠價格連八個月調升。業者普遍表示，採購品和貨品的價格都高於11月，廠商也設法將成本負擔轉嫁客戶。

中國大陸上月財新製造業PMI降至50.5，景氣雖連三月擴張，但速度放慢，也低於市場預期，主因為貿易前景的疑慮導致出口訂單下降，整體銷售受到抑制。南韓指數降至49，為去年8月以來第三次陷入萎縮，新訂單減少，製造業者信心自2020年中以來首度轉為悲觀。

印度PMI降至56.4，為一年來最低，東南亞略降至50.7，泰國、菲律賓和印尼景氣都維持擴張，但越南陷入萎縮，馬來西亞也進一步惡化。

整體而言，亞洲製造業去年12月的需求大致來自內需，新訂單連十個月擴張、積壓訂單增加，但出口訂單已下滑超過兩年，顯示來自國外的需求持續減緩。標普全球市場財智經濟學家巴魯奇表示，亞洲製造業2025年展望仍樂觀，但稍有消退，新訂單的成長依然溫和，大幅仰賴國內需求，疲軟的國際需求持續阻礙成長。

歐元區12月製造業PMI終值降至45.1，略低於初估的45.2。該指數從2022年中以來便未曾高於景氣榮枯分水嶺50。

其中，新訂單次指標再降至43，為三個月低點，未出貨訂單次指標也下降，暗示整體活動下滑。

PMI 製造業

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