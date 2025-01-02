快訊

柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

聽新聞
0:00 / 0:00

美股新年首日走高 特斯拉逆勢重摔逾7%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美股在2025年第一個交易日早盤走揚，特斯拉逆勢重摔。 路透
美股在2025年第一個交易日早盤走揚，特斯拉逆勢重摔。 路透

在新年樂觀氣氛帶動下，美國股市2日早盤開高走高，華爾街可望走出2024年底連續四個交易日收黑的陰霾。

道瓊工業指數2日早盤漲272點或0.64%，報42,817.98點，標普500指數漲0.58%至5,915.69點，那斯達克綜合指數漲0.62%。個股方面，特斯拉（Tesla）股價2日早盤一度重挫7.5%，因公布的去年全年交車量下滑，是史上首見；台積電ADR大漲2.61%，報202.7美元。

法國巴黎資產管理（BNP Paribas Asset Management）首席市場策略師莫里斯（Daniel Morris）說：「分析師年初心態往往很樂觀，企業獲利全年成長率預測相當強健。即便那斯達克指數獲利成長率未真正達到分析師可能給出的預估，例如20%，就算成長率只有15%，市場或許仍會交出亮眼表現。」

儘管美股在2024年最後幾個交易日持續下跌，2024年美股投資人仍賺得盆滿缽滿。標普500指數去年大漲23%，30檔股票組成的道瓊指數漲近13%。另外，那斯達克綜合指數2024年漲幅達到29%，反映投資人看好人工智慧（AI）及降息的影響。

所謂的美股「科技七雄」是2024年美股大漲一大功臣，AI晶片寵兒輝達（NVIDIA）股價全年上漲171%，iPhone製造商蘋果漲30%。2024年美股漲幅集中在科技股已引發一些漲勢無法持久的憂慮，但較樂觀投資人認為，從經濟維持強勁和企業獲利成長來看，美股仍有上漲空間。

瑞銀（UBS）策略師戈盧布（Jonathan Golub）說：「隨著2025年來臨，投資人心態顯然很樂觀，這種榮景或許是讓人擔心的原因，但2025年也可能又是如火如荼的一年。」

投資人 指數 美股

延伸閱讀

犯人身分曝！特斯拉Cybertruck爆炸案釀1死 曾與紐奧良恐攻嫌犯同基地服役

美國掀裁員潮 傳馬斯克在特斯拉力推H-1B簽證移工

特斯拉男約已婚女網友車內聊天30分 被控性侵二度判無罪

影╱特斯拉Cybertruck在「川普酒店門口」爆炸！疑恐攻釀1死7傷

相關新聞

美超微盤前漲1% 可望擺脫連四黑迎「新年好兆頭」

在2024年歷經一連串挑戰後，人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（Super Micro）股價2日盤前走高，可望終結連續...

AI熱潮助攻 輝達市值大漲成2024年市值增幅王

對人工智慧（AI）的興趣劇增、以及各行各業對AI晶片的強勁需求，晶片製造商輝達（Nvidia）成為去年市值增加最多的企業...

台積電亞利桑那廠半數台籍員工 外媒預估：未來美國員工比例將成長

台積電開始興建美國亞利桑那州Fab 21工廠時曾說，需要從台灣派駐逾1,000名技術員工，才能準時、符合預算地完成這項計...

Cybertruck爆炸嫌犯身分新進展 CBS：在德國服役的現役美國陸軍

美國內華達州拉斯維加斯川普國際飯店1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷。...

房市超熱！ 英國上月房價逼近歷史高

全英房屋抵押貸款協會（NBS）數據顯示，英國上月房價增幅超過預期，並逼近歷史高點，因為購買者急於在印花稅提高前完成交易。

不如馬斯克預期 特斯拉去年全年交車量首見下滑

特斯拉2日表示，2024年全年交車量首次出現下滑，不如執行長馬斯克預期的微幅成長，儘管提供購車獎勵，但仍止不住消費者對其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。