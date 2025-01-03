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輝達注資AI新創10億美元 成為相關領域新創公司重要支持者

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達。路透
輝達。路透

輝達（Nvidia）在2024年投資10億美元於AI公司，成為相關領域新創公司的重要支持者。

根據公司文件與Dealroom的研究，輝達2024年參與了50回新創公司融資輪和數件企業交易，總投入金額10億美元，高於2023年的39回新創融資輪與8.72億美元支出。絕大多數交易是投資「核心AI」公司，這些企業涉及高運算基礎設施需求，其中一些也是輝達晶片買家。輝達手中積累90億美元現金。

輝達的一些主要客戶，像是微軟、亞馬遜和Google，正積極降低對輝達GPU的依賴，努力自研晶片。這一發展可能使較小的AI公司在未來成為輝達更重要的營收來源。

輝達最近期的投資對象，包括與超微（AMD）一起對馬斯克的xAI進行策略投資，2024年其他重要投資包括對OpenAI、Cohere、Mistral和Perplexity等一些知名AI模型業者提供融資。

 此外，輝達也擴大收購行動，目標包括以色列AI工作管理平台Run:ai，以及Nebulon、OctoAI、Brev.dev、 Shoreline.io與Deci等AI軟體公司。整體而言，輝達去年進行的收購案，比過去幾年合計還多。 

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