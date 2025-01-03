德住宅光電業爆倒閉潮

德國是住宅光電業在歐洲最大且最重要的市場，但隨著消費者需求銳減，該產業在該國已爆發一股破產和裁員潮。許多配送和安裝屋頂太陽能板的公司不是倒閉就是被其他公司接手，再不然就是被迫改變策略。

英國金融時報（FT）報導，隨著2022年俄烏戰爭爆發，能源成本高漲迫使消費者轉向光電，德國的太陽能板需求迅速成長。SolarPower Europe數據顯示，德國2023年安裝了15百萬瓩（GW）的光電容量，比前一年的7.4GW暴增逾一倍，並創下所有歐洲國家的最高紀錄。

許多德國光電新創公司原本預期市場會繼續維持雙位數成長，沒想到事與願違，德國2024年的光電板需求成長大幅放緩，新增光電容量僅16 GW，部分原因出自升息導致貸款成本升高。

然而，中國大陸的廉價製品又在此時湧入歐洲市場加入競爭，壓縮到光電板安裝業者獲利。政府的大方補貼也開始逐步縮水。

德國光電板供應商Eigensonne在2023年底宣布破產，另一家供應商ESS Kempfle則在去年8月宣布包含裁員的重建計畫。2016年成立的新創公司Zolar，去年9月宣布將放棄販售太陽能板給一般家庭的事業，並將裁撤逾350名員工的一半以上。