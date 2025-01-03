航運業轉向 訂購中型船

經濟日報／ 編譯葉亭均任中原／綜合外電
航運業示意圖。（路透）
航運業示意圖。（路透）

由於全球貿易路線逐漸遠離中國大陸，轉向亞洲其他地區港口，促使航運業者從訂購超大型船舶的時代，轉向訂購較中型的貨櫃船。

根據船舶經紀公司Braemar數據，2025年只有六艘能載運超過1.7萬個20呎標準櫃（TEU）的超大型貨櫃船預定交付，遠少於2020年的17艘；相較下，有83艘能裝載1.2萬至16,999個TEU的中型貨櫃船預定同年完工，是五年前的近五倍。Braemar貨櫃市場分析師羅奇表示：「1.6萬個20呎櫃的船舶將成為航運公司的主力船型」，全球貿易「溫和」成長加上超大型船舶已飽和，降低對大型船隻的需求。

產業人士指出，與燃料相關的環保法規威脅和貿易受到干擾，包括去年紅海的船舶襲擊事件，也打擊了對最大型貨櫃船的需求。

隨川普本月下旬將重返白宮，貿易干擾預料會持續。航運市場追蹤業者Xeneta首席分析師桑德表示：「我們確實見到業者不再只從中國採購產品。」他說，供應鏈正擴散至亞洲其他地區規模較小的製造中心，「只有在有足夠貨物能把船隻裝滿的情況下，使用最大型船舶才有經濟意義；如果沒有，就會虧錢。」

亞洲一家大型貨櫃航運業者的高層主管也表示，隨製造轉向印度和越南，「預期最大型船舶只停留兩、三個港口就能達到滿載，可能不太合理」。

在此前數十年來，航運業的趨勢是訂購超大型船舶以因應全球貿易榮景。最具代表性的，就是2021年時，裝載22萬噸重、2萬個TEU的長賜輪在蘇伊士運河擱淺長達六天，引發全球關注。

專家表示，胡塞組織攻擊船舶，凸顯航運產業必須要有靈活性。儘管超大船隻主要用於行經蘇伊士運河的亞歐航線貿易，但穿越像是巴拿馬運河等其他要道時，卻面臨挑戰。

巴拿馬運河 蘇伊士運河 貨櫃

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