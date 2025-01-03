FT：主權AI持續蓬勃發展 電動車看淡 精品業仍有壓力

英國金融時報（FT）記者群盤點科技、汽車、精品及再生能源四大產業2025年的趨勢與焦點，預測「主權AI」將繼續蓬勃發展，電動車銷售依然看淡，再生能源業的下市潮一時間恐難休止，精品業也可能繼續承受壓力。

生成式AI角逐大戰向來由建立強力大型語言模型（LLM）的少數業者主導，但在2025年，勢必有更多國家和企業都想掌控這項戰略重要科技。

在「主權AI」大旗下，許多國家都已打算打造超級電腦與AI模型，主要是捍衛經濟與國家安全。

要判斷科技榮景何時會變成泡沫、或何時終結極為困難，但多數採購AI技術的企業和政府要理出如何靠生成式AI獲利、以及整合到日常營運中，可能尚需多年時間。

放眼汽車產業，由於電動車銷售成長減速，全球車廠2024年都承受莫大壓力。分析師估算，2024年全球汽車銷售有約20%是電動車，最大成長來自中國大陸，這個占比2025年會再提高多少，將取決於政府是否提供補貼。

汽車業的最大風險，是銷售趨緩拖累小型零組件供應商破產，引發新一輪供應鏈干擾。英國車廠Aston Martin已把生產延後歸咎於零組件短缺，德國破產的汽車供應商也節節攀升。

至於精品業的發展，各界都聚焦中國大陸經濟。整體而言，2024年的全球精品銷售與2023年持平甚至下滑，終止了多年成長，這意味各品牌須更努力吸引消費者，除了限制價格漲幅，也必須增加創意、再度聚焦搶攻中產階級的入門款產品，以及投資奢華體驗事業。

在氣候變遷成為主流議題的同時，投資人對再生能源的熱情卻不斷消退，一些再生能源業者認為下市是更好的選項，例如去年5月全球基礎設施合夥公司（GIP）和CPP投資公司收購美國公用事業商Allete，Brookfield和淡馬錫也已同意買下在巴黎上市的Neoen。這些交易反映一些人認為再生能源業者的價值在公開市場被低估，可能意味著今年會有更多相關業者下市。

川普二進白宮對全球再生能源產業的影響重大，他已揚言會在上任第一天就終止美國的離岸風電發展，並且暫停支付通膨削減法提供的綠能計畫補貼，他的團隊也表示可能會讓美國再次退出巴黎氣候協定。川普威脅提高關稅，也可能推升許多市場關鍵設備的成本。