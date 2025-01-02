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房市超熱！ 英國上月房價逼近歷史高

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
英國12月房價上漲超過預期。圖／路透
英國12月房價上漲超過預期。圖／路透

全英房屋抵押貸款協會（NBS）數據顯示，英國上月房價增幅超過預期，並逼近歷史高點，因為購買者急於在印花稅提高前完成交易。

2024年12月房價月增0.7%，高於預期的0.1%，為連續第四個月上漲，平均房價來到26萬9,426英鎊（33萬8千美元），僅略低於2022年夏天締造的最高紀錄27萬3,751英鎊（34萬3千美元）。房貸核准數也躍至2年多來新高。

上月房價較2023年同期高4.7%，是2022年10月以來的最大年增幅，也高於預測的年增幅3.8%。

NBS首席經濟學家加納（Robert Garner）2日說：「鑒於潛在買家面臨負擔能力挑戰，2024年房貸市場活動和房價表現出乎意料的韌性。」房地產仲介業者Fine & Country高層史蒂文森（Nicky Stevenson）表示，儘管適逢季節性低潮，房價持續違逆預期，一路上揚。

英國財政大臣里夫斯證實，印花稅假期將在2025年3月告終，許多分析師預料到期前將有交易熱潮。首次買房者的課稅門檻，目前為價值42.5萬英鎊的房屋，4月起將調降為30萬英鎊。

房地產 英國

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