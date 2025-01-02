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不如馬斯克預期 特斯拉去年全年交車量首見下滑

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
特斯拉2024年交車量首次出現下滑。圖／美聯社
特斯拉2024年交車量首次出現下滑。圖／美聯社

特斯拉2日表示，2024年全年交車量首次出現下滑，不如執行長馬斯克預期的微幅成長，儘管提供購車獎勵，但仍止不住消費者對其舊車款的需求下滑。

路透報導，特斯拉2日表示，2024年全年交車量為179萬輛，比2023年下滑1.1%，並低於分析師預期的180.6萬輛。

去年第4季交車量則為49萬5,570輛，雖然創下紀錄新高，但不及分析師預期的50萬3,269輛。其中Model 3和Model Y的交車量為47萬1,930輛，不及預期的48萬4,575輛；其他車款則為2萬3,640輛，也低於預期的2萬6,475輛。

至於產量方面，上季為45萬9,445輛，全年則為177萬3,443輛。

特斯拉 馬斯克

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