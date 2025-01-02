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美超微盤前漲1% 可望擺脫連四黑迎「新年好兆頭」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美超微股價在2025年第一個交易日盤前走高，前一年的晦氣。圖／美聯社
美超微股價在2025年第一個交易日盤前走高，前一年的晦氣。圖／美聯社

在2024年歷經一連串挑戰後，人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（Super Micro）股價2日盤前走高，可望終結連續數日下跌的頹勢，以上漲展開新的一年。

2024年美超微以連續四個交易日收黑封關，2日是美國股市今年第一個交易日。美超微股價在盤前上漲1.05%，報30.8美元。

目前還無法馬上釐清美超微股價2日溫和上漲的原因，但投資人或許已開始接受該公司去年下半年一連串鬧劇所帶來的不確定性。原本負責稽核美超微財報的安永（Ernst & Young）去年10月意外辭任，宣稱不希望與美超微財報扯上關係。另外，做空業者興登堡研究（Hindenburg Research）批評美超微使出會計手段等事件，也讓市場質疑美超微AI新寵的地位。美超微已表示，興登堡的報告誤導投資人。

美超微股價去年3月漲至119美元，寫下史上最高收盤紀錄，但去年11月一度跌到只剩18美元。FactSet訪調的分析師仍對美超微持謹慎看法，12名追蹤該股的分析師有7人給予持有評等，3人建議買進，2人建議賣出。

分析師 投資人 美超微

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