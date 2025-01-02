國際金價大漲 勞力士宣布調高熱門錶款售價「最高漲8%」
國際金價大漲之下，全球最大名表品牌勞力士（Rolex）宣布調升部分熱門錶款售價，最多漲8%，上調幅度大於去年。
彭博資訊報導，勞力士在一年之初宣布漲價，貴金屬表款的漲幅最多達8%。據勞力士法國官網，40公厘黑色表盤的Day-Date黃金腕表，1月1日起由41,000歐元（約新台幣139萬），上漲至44,200歐元（約新台幣150萬元）。另一款GMT-Master II黃金腕表，則由41,300歐元調漲至44,600歐元。
今年漲幅高於去年。勞力士在2024年初宣布，英國一些貴金屬表款的價格，提高約4%。
勞力士通常會在1月1日漲價，可從漲幅觀察高級奢侈品需求、原料與勞動力成本、以及通膨情況。2024年金價年度漲幅寫14年來最高、達27%。
2025年鋼表漲幅較小，Cosmograph Daytona鋼表的漲幅僅略高於3%，沒有日期功能的Submariner潛水表則漲約1.6%。
勞力士表在特定國家的價格，也可視為國家經濟強健程度的指標。勞力士每年生產超過100萬支表，全球銷售額高於100億瑞士法郎（110億美元） 。
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