AI熱潮助攻 輝達市值大漲成2024年市值增幅王

對人工智慧（AI）的興趣劇增、以及各行各業對AI晶片的強勁需求，晶片製造商輝達（Nvidia）成為去年市值增加最多的企業。

輝達市值大漲逾2兆美元、在2024年封關時達3.28兆美元，成為全球市值第二高的公司。該公司市值在2023年末為1.2兆美元。

與此同時，蘋果（Apple）依舊是全球市值最高的企業，封關時達約3.8兆美元，逼近歷史性的4兆美元，該公司為重振低迷的iPhone銷量，強化AI功能，引發投資人的熱情。

微軟（Microsoft）市值以3.1兆美元排名第三；緊追其後的是Google母公司字母（Alphabet）與亞馬遜（Amazon），市值分別為約2.3兆美元。

儘管這些科技公司估值已高、美中關稅緊張風雨欲來、以及美國可能放緩降息步伐，分析師依舊對科技公司在2025年維持強健表現，抱持樂觀態度。

證券公司Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）預測，2025年科技股將漲25%，因為川普主政後料將放寬管制、即將來臨的強勢AI倡議等。他說：「我們相信，AI革命與未來3年的AI支出將增加2億美元之下，2025年科技股將保持強勁。」