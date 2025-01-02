快訊

犯人身分曝！特斯拉Cybertruck爆炸案1死 曾與紐奧良恐攻嫌犯同基地服役

最悲摧！台中購物節抽中百萬現金 他定居16年不能領原因曝光

偷錄音？旁聽柯文哲「大帳房李文宗」羈押案 四叉貓手機大響

AI熱潮助攻 輝達市值大漲成2024年市值增幅王

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
AI助攻，輝達2024年市值增逾2兆美元。圖／路透
AI助攻，輝達2024年市值增逾2兆美元。圖／路透

對人工智慧（AI）的興趣劇增、以及各行各業對AI晶片的強勁需求，晶片製造商輝達（Nvidia）成為去年市值增加最多的企業。

輝達市值大漲逾2兆美元、在2024年封關時達3.28兆美元，成為全球市值第二高的公司。該公司市值在2023年末為1.2兆美元。

與此同時，蘋果（Apple）依舊是全球市值最高的企業，封關時達約3.8兆美元，逼近歷史性的4兆美元，該公司為重振低迷的iPhone銷量，強化AI功能，引發投資人的熱情。

微軟（Microsoft）市值以3.1兆美元排名第三；緊追其後的是Google母公司字母（Alphabet）與亞馬遜（Amazon），市值分別為約2.3兆美元。

儘管這些科技公司估值已高、美中關稅緊張風雨欲來、以及美國可能放緩降息步伐，分析師依舊對科技公司在2025年維持強健表現，抱持樂觀態度。

證券公司Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）預測，2025年科技股將漲25%，因為川普主政後料將放寬管制、即將來臨的強勢AI倡議等。他說：「我們相信，AI革命與未來3年的AI支出將增加2億美元之下，2025年科技股將保持強勁。」

AI 分析師 科技股 輝達

延伸閱讀

「大南方新矽谷」方案啟動 高市府：將全面提升競爭力

無人機概念股還可以買嗎？分析師教你這樣挑

2025年ETF第一個驚喜 00830配息率衝8%

CES 2025不容錯過的5項AI+商機

相關新聞

AI熱潮助攻 輝達市值大漲成2024年市值增幅王

對人工智慧（AI）的興趣劇增、以及各行各業對AI晶片的強勁需求，晶片製造商輝達（Nvidia）成為去年市值增加最多的企業...

台積電亞利桑那廠半數台籍員工 外媒預估：未來美國員工比例將成長

台積電開始興建美國亞利桑那州Fab 21工廠時曾說，需要從台灣派駐逾1,000名技術員工，才能準時、符合預算地完成這項計...

捷克是否加入歐元區未達共識 政府高層意見分歧

捷克政界對於是否採用歐元意見分歧，總理費亞拉表示，今年大選前，捷克將不會採用歐元；總統帕維爾則在1日新年演說中強調，加入...

投資人擔憂美國利率、大陸經濟展望 亞股多收低

由於投資人對美國利率決策、關稅及中國經濟展望感到擔憂，美股已連續第4個交易日陷入「收假症候群」，亞洲股市今天也出現跌多漲...

挪威去年電動車市占逼近九成 全面電動化在望

根據2日公布的新車掛牌數據，挪威2024年售出的所有新車中，高達近九成為純電動車，這意味著挪威有望在2025年底前，達成...

幾乎不見景氣復甦跡象 歐元區去年12月製造業PMI遭下修

最新調查顯示，歐元區去年12月製造業活動加速萎縮，以令人失望的表現為去年畫下句點，幾乎看不到景氣即將復甦的跡象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。