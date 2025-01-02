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挪威去年電動車市占逼近九成 全面電動化在望

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
挪威去年電動車占新車銷售的比重高達近九成。圖／路透
挪威去年電動車占新車銷售的比重高達近九成。圖／路透

根據2日公布的新車掛牌數據，挪威2024年售出的所有新車中，高達近九成為純電動車，這意味著挪威有望在2025年底前，達成新上路車輛全數為電動車的里程碑。

路透報導，挪威道路交通資訊委員會（OFV）的數據顯示，在2024年，純電動車占新車銷售的比重為88.9%，比2023年成長6.5個百分點。去年最熱銷的品牌為特斯拉，其次為福斯以及豐田

挪威電動車協會會長克里斯蒂娜．布表示，挪威將成為全球第一個在新車市場中，幾乎全面汰除燃油車的國家。

挪威 特斯拉 福斯 豐田

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