挪威去年電動車市占逼近九成 全面電動化在望
根據2日公布的新車掛牌數據，挪威2024年售出的所有新車中，高達近九成為純電動車，這意味著挪威有望在2025年底前，達成新上路車輛全數為電動車的里程碑。
路透報導，挪威道路交通資訊委員會（OFV）的數據顯示，在2024年，純電動車占新車銷售的比重為88.9%，比2023年成長6.5個百分點。去年最熱銷的品牌為特斯拉，其次為福斯以及豐田。
挪威電動車協會會長克里斯蒂娜．布表示，挪威將成為全球第一個在新車市場中，幾乎全面汰除燃油車的國家。
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