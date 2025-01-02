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投資人擔憂美國利率、大陸經濟展望 亞股多收低

中央社／ 香港2日綜合外電報導
由於投資人對美國利率決策、關稅及中國大陸經濟展望感到擔憂，美股已連續第4個交易日陷入「收假症候群」，亞洲股市今天也出現跌多漲少的狀況。圖／AI生成
由於投資人對美國利率決策、關稅及中國大陸經濟展望感到擔憂，美股已連續第4個交易日陷入「收假症候群」，亞洲股市今天也出現跌多漲少的狀況。圖／AI生成

由於投資人對美國利率決策、關稅及中國經濟展望感到擔憂，美股已連續第4個交易日陷入「收假症候群」，亞洲股市今天也出現跌多漲少的狀況。

法新社報導，2024年亞洲多數股市表現強勁，這主要是受到人工智慧（AI）熱潮、央行降低貸款成本，以及川普（Donald Trump）當選美國總統的提振。

道瓊工業指數2024年上漲約13%、標普500指數上漲超過23%，以科技類股為主的那斯達克指數則大漲約29%。

德國DAX指數與日本日經指數均揚升近20%，英國FTSE 100指數上漲近6%；法國CAC 40指數則為異數，全年下跌2.2%。

加密貨幣比特幣（Bitcoin）飆升逾120%，突破10萬美元大關，以太幣（Ether）也大漲逾40%。黃金、咖啡與可可價格均創下新高。

不過在元旦假期前夕，儘管歐洲股市上揚，美股在12月31日收跌。

香港與上海股市今天跌幅超過2%；東京股市將休市至6日才開盤。

受惠於美股指數期貨上漲，澳洲股市收高。

儘管政治不確定性持續籠罩韓國，韓國綜合股價指數（KOSPI）變動不大。遭彈劾的韓國總統尹錫悅仍堅決待在住所內，已連續第3天拒絕接受逮捕令。

亞股 川普 比特幣 美國 美股

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