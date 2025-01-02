幾乎不見景氣復甦跡象 歐元區去年12月製造業PMI遭下修
最新調查顯示，歐元區去年12月製造業活動加速萎縮，以令人失望的表現為去年畫下句點，幾乎看不到景氣即將復甦的跡象。
根據標普全球（S&P Global）2日公布的數據，歐元區去年12月HCOB製造業採購經理人指數（PMI）終值為45.1，略低於初估值45.2，進一步遠離代表景氣成長和萎縮分水嶺的50，是2023年12月以來最低。歐元區去年11月製造業PMI為45.2，2022年中以來該指數持續低於50。
歐元區三大經濟體德國、法國及義大利，去年12月製造業景氣全面萎縮，但西班牙強勁成長，成為一大亮點。另一方面，一個衡量產出、被視為評估經濟情勢良好指標的指數，去年12月為44.3，低於去年11月的45.1。
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