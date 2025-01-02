台積電亞利桑那廠半數台籍員工 外媒預估：未來美國員工比例將成長

台積電開始興建美國亞利桑那州Fab 21工廠時曾說，需要從台灣派駐逾1,000名技術員工，才能準時、符合預算地完成這項計畫。這引起了亞利桑那工會的反彈，認為等於搶走了當地人的工作機會，甚至最後衍生出種族歧視的訴訟。

然而，如今這座工廠仍有約一半員工來自台灣，但未來工廠擴建，這種情況可能有所改變。

科技新聞網站Tom's Hardware報導，目前Fab 21廠的2,200名員工約有一半來自台灣，不過隨著該廠未來五年擴建到新的階段，美國員工的比率預料將會成長。台積電亞利桑那廠分為三個發展階段，預計將創造約6,000個高薪工作。

未來值得觀察的是，誰會被配署到這些後續階段的工廠，是工廠現有員工、還是從台灣派駐過去的新員工？Fab 21廠的第二階段將聚焦生產N3（3奈米級）製程晶片，第三階段將加進N2（2奈米級）和A16（1.6奈米級）製程。

這些製程使用的設備和第一階段的N4和N5製程略有不同。因此，台積電可能會傾向從台灣派遣更多員工，來安裝設備並協助增產，美國員工不具備相關經驗。