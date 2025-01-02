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美國掀裁員潮 傳馬斯克在特斯拉力推H-1B簽證移工

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
根據MSN網站，關注電動車的科技網站Electrek日前指出，美國掀起裁員潮後，電動車大廠特斯拉（Tesla）最近「增聘H-1B簽證外籍員工，取代今年稍早在裁員潮中解僱的美國工人」。圖／美聯社
根據MSN網站，關注電動車的科技網站Electrek日前指出，美國掀起裁員潮後，電動車大廠特斯拉（Tesla）最近「增聘H-1B簽證外籍員工，取代今年稍早在裁員潮中解僱的美國工人」。圖／美聯社

根據MSN網站，關注電動車的科技網站Electrek日前指出，美國掀起裁員潮後，電動車大廠特斯拉（Tesla）最近「增聘H-1B簽證外籍員工，取代今年稍早在裁員潮中解僱的美國工人」。

Electrek表示，特斯拉現任和前任員工最近幾天證實公司這項措施。據報導，特斯拉2024年解僱12萬名員工中至少14%。

美國候任總統川普以「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）為政見，此政見支持者過去一周對未來將聯合執掌「政府效率部」（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）感到憤怒，因為兩人呼籲增發H-1B簽證並暗示美國工人較差。

馬斯克同時也是特斯拉的執行長和最大股東。

馬斯克上週在X平台寫著：「我之所以能在美國和這麼多重要人物創立太空探索科技公司（SpaceX）、特斯拉以及其他數百家企業，讓美國變得強大，這完全歸功於H-1B簽證。」

Electrek指出，馬斯克是持學生簽證進入美國。馬斯克的弟弟後來承認，當他們的新創公司Zip2成立時，其實是非法入境。

H-1B簽證屬非移民簽證，僅發給在美國從事專業技術類工作的人士。此簽證頗具爭議，因為有些人認為它搶走美國人的工作機會。簽證持有者必須持續為雇主服務，否則就必須離開美國。

特斯拉 美國 馬斯克

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