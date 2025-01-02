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日本2024年補助全固態電池逾6.6億美元 陸、韓商業化進程緊追在後

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新《全球固態電池市場發展趨勢報告(2025)》，日本政府以2030年實現全固態鋰電池商用化為目標，近年擴大提供相關研發資金。經濟產業省（METI）2024年發布《電池供應保證計畫》，至年底共批准四大全固態電池相關的研發案，補助金額最高約達6.6億美元。全固態電池性能優於傳統液態鋰電池，且有望進入商用階段，日本對這項技術寄予厚望。

TrendForce表示，作為全世界最早實現液態鋰電池商用化的國家，日本曾享有全球超過90%的市占率，至2015年日本在車載鋰電池的市占率仍逾50%。然而，隨著車用和儲能電池市場近年迅速擴大，日本廠商的製造能量已逐漸被中國大陸和韓國對手超越，目前在車載鋰電池的占比已低於6%。

日本寄望以下一代電池技術奪回市場，METI於2024年3月宣布《電池供應保證計畫》，將提供22.4億美元扶持建立本土電動汽車產業鏈，補助專案也包括全固態電池技術。據統計，METI 2024年共批准了豐田、出光興產、三井金屬和東洋鋼鈑等企業的研發案，以支持全固態電池相關材料研發和生產技術突破。

TrendForce指出，日本擁有全世界最多的全固態電池相關專利，近年也逐步建構供應鏈以實現量產。然而，中國大陸、韓國、歐洲和美國同樣正積極發展這項新技術，全固態電池的商用化競爭將日趨激烈。日本廠商憑藉技術優勢，有望率先將全固態電池用於電動車，然目前觀察其商用化進度僅小幅超越大陸、韓國企業，長期而言，日本欲穩固在全固態電池市場的領先地位，仍面臨不小挑戰。

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