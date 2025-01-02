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全球貿易區域化 航運業者轉向青睞中型貨櫃船

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
航運業者從訂購超大型船舶的時代，轉向訂購較小型的船舶，以便靈活因應全球貿易的最新發展。路透
航運業者從訂購超大型船舶的時代，轉向訂購較小型的船舶，以便靈活因應全球貿易的最新發展。路透

由於全球貿易從中國大陸轉向亞洲其他地區港口，促使航運業者從訂購超大型船舶的時代，轉向訂購較小型的船舶。

根據船舶經紀公司Braemar的數據，在2025年，只有六艘能載運超過1.7萬個20呎標準櫃（TEU）的超大型貨櫃船預定交付，遠少於2020年的17艘；相較下，有83艘能裝載1.2萬至16,999個20呎櫃的中型船舶預定同年完工，是五年前的近五倍。

Braemar貨櫃市場分析師羅奇表示：「1.6萬個20呎櫃的船舶將成為航運公司的熱門主力船型。」他說，全球貿易「溫和」加上超大型船舶飽和，降低了對大型船隻的需求。

產業人士指出，有關燃料的環保法規威脅和貿易受到干擾，包括去年紅海的船舶襲擊事件，也打擊了對最大型貨櫃船的需求。

隨著川普本月下旬將重返白宮，貿易干擾預料會持續。川普已揚言對中國進口品加徵高額關稅。

航運市場追蹤業者Xeneta首席分析師桑德表示：「我們確實見到業者不再只從中國採購產品。」他說，供應鏈正擴散至亞洲其他地區規模較小的製造中心，「只有在有足夠貨物能把船隻裝滿的情況下，使用最大型船舶才有經濟意義；如果沒有，就會虧錢。」

亞洲一家大型貨櫃航運業者的高層主管也表示，隨著製造轉向印度和越南，「預期最大型船舶在兩個或三個港口能被裝滿，可能不太合理了」。

在這一轉變前的數十年來，趨勢是航運業者訂購超大型船舶以因應全球貿易榮景。最具代表性的，就是2021年時，裝載22萬噸重、2萬個TEU的長賜輪在蘇伊士運河擱淺長達六天引發了關注。

專家表示，葉門青年運動組織攻擊船舶，凸顯了航運產業必須要有靈活性。儘管超大型船隻主要用於行經蘇伊士運河的亞歐航線貿易，但在穿越像是巴拿馬運河等其他要道時，卻面臨挑戰。

為客戶提供造船相關建議的HFW律師事務所合夥人麥克萊恩表示：「蘇伊士運河關閉事件，對貨櫃航運業造成嚴重影響。」他還說，較小型的船舶能更有彈性地因應總體經濟事件。

巴拿馬運河 蘇伊士運河 貨櫃

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