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標普500恐連續兩年無緣耶誕行情 但未必能左右新年表現

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
耶誕老人2024年最後五個交易日未適時為投資人送來禮物。路透
耶誕老人2024年最後五個交易日未適時為投資人送來禮物。路透

美國股市標普500指數歷經一年強勁表現後，交易員們原本期待2025年開年之前會迎接一波漲勢，為2024年表現錦上添花，因為按照往例，美股通常會在年終最後五個交易日以及新年前兩個交易日，出現所謂「耶誕老人行情」。

今年情況並不樂觀，這七天的交易日的前五天，標普500指數下跌1.5%，那斯達克綜合指數下跌2.3%，而道瓊工業指數下跌0.8%，若再不反彈，可能連年二度錯失「耶誕老人行情」。

據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）統計，1950年以來，標普500指數在「耶誕老人行情」期間歷史平均漲幅為1.3%，且上漲次數高達77%。

策略師指出，市場面臨接連而至的不確定性。有投資人擔心，利率可能維持在高於預期的水準，投資人多出低風險的替代投資選擇。此外，儘管市場普遍預期，川普上台後有助股市，但他的政策主張也引發對通膨加劇以及釀成貿易戰的疑慮。

Sanctuary Wealth首席投資策略師巴特斯（Mary Ann Bartels）說：「大家會高度關注關稅問題。我認為這將是市場最關注的議題，」

 據CFRA Research自1945年來統計的數據，當出現耶誕老人行情時，標普500指數新的一年平均漲幅為10.4%，且全年74%會上漲。但若耶誕老人只留下煤塊時，標普500指數平均單年漲幅則降至5.7%，且全年上漲機率僅32%。

不過，若耶誕老人缺席，未必預告新的一年表現遜色。譬如，儘管2024年是八年來首度錯過「耶誕老人行情」，標普500指數全年仍上漲23%。

指數 標普

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