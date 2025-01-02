快訊

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

高虹安案停審！認立法院組織法第32條違憲 高院聲請釋憲理由曝

中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

聽新聞
0:00 / 0:00

美國利率、關稅疑慮影響 亞股2025開市普遍走低

中央社／ 香港2日綜合外電報導

受美國利率、關稅及中國經濟前景疑慮影響，美股連續第4個交易日陷入「收假症候群」，連帶拖累亞洲股市；2025年亞股今天開市，走勢普遍低迷。

法新社報導，2024年股市表現強勁，主要受益於市場對人工智慧（AI）領域投資興趣濃厚、央行降息政策及川普重返美國總統大位的提振。

道瓊工業指數全年上漲約13%，標普500指數上漲超過23%，以科技類股為主的那斯達克指數則大漲約29%。

德國DAX指數與日本日經指數均揚升近20%，英國FTSE 100指數上漲近6%，法國CAC 40指數則為異數，全年下跌2.2%。

加密貨幣比特幣（Bitcoin）飆升逾120%，突破10萬美元，另一個加密貨幣以太幣（Ether）也大漲逾40%。黃金、咖啡與可可價格均創下新高。

不過在元旦假期前夕，儘管歐洲股市上揚，美股在2024年12月31日收跌。

道瓊工業指數下跌0.1%，標普500指數下跌0.4%，那斯達克指數則下跌0.9%。

香港與中國股市今天走低，日本股市則休市至6日才開市。

受美股期指上升帶動，澳洲與韓國股市小幅上漲。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

人才簽證資格 引發MAGA分裂

颱風及關稅提高影響 台東鳳梨釋迦銷中國明顯減少

【回顧展望系列】喊一喊還是有機會? 立委提取消關稅、公會盼降貨物稅

看好台積電（2330）還會再漲！專家指：美國難複製台半導體產業鍊

相關新聞

美國掀裁員潮 傳馬斯克在特斯拉力推H-1B簽證移工

根據MSN網站，關注電動車的科技網站Electrek日前指出，美國掀起裁員潮後，電動車大廠特斯拉（Tesla）最近「增聘...

奈及利亞新制上路 石油執照申請須提低碳排證明

奈及利亞監督石油上游產業的機構表示，從1月1日起要求石油執照和許可證的申請者必須提供低碳排放和再生能源計畫的證明，申請才...

日本2024年補助全固態電池逾6.6億美元 陸、韓商業化進程緊追在後

根據TrendForce最新《全球固態電池市場發展趨勢報告(2025)》，日本政府以2030年實現全固態鋰電池商用化為目...

全球貿易區域化 航運業者轉向青睞中型貨櫃船

由於全球貿易從中國大陸轉向亞洲其他地區港口，促使航運業者從訂購超大型船舶的時代，轉向訂購較小型的船舶。

美國利率、關稅疑慮影響 亞股2025開市普遍走低

受美國利率、關稅及中國經濟前景疑慮影響，美股連續第4個交易日陷入「收假症候群」，連帶拖累亞洲股市；2025年亞股今天開市...

馬斯克X帳號改名Kekius Maximus 同名迷因幣飆漲30倍

特斯拉執行長馬斯克在2024年的最後一天，突然將他的X帳號改名為「凱基烏斯．麥希穆斯」(Kekius Maximus)，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。