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專家：2025年仍是雲端AI當道 NVIDIA可望繼續致勝

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
專家認為，2025年仍將以資料中心的雲端AI為主流，輝達（NVIDIA）也將繼續受惠。美聯社
專家認為，2025年仍將以資料中心的雲端AI為主流，輝達（NVIDIA）也將繼續受惠。美聯社

儘管各界預期在個人電腦（PC）與智慧手機等裝置搭載人工智慧（AI）功能的「裝置上AI」將在2025年大放異彩，但專家認為，2025年仍將以資料中心的雲端AI為主流，輝達（NVIDIA）也將繼續受惠。

美光（Micron）、惠普（HP）及戴爾（Dell）等業者最近發布的財報，顯露出消費者裝置端AI的審慎氛圍，傳統的PC和智慧手機業務依然疲軟。在此同時，輝達與AI資料中心基建熱潮火熱。華爾街預期，輝達在2025年1月止的全年營收將激增112%至1,290億美元，英特爾約略同期的營收則預料將下滑3%。

《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密》一書作者金泰（Tae Kim）認為，展望2025年，資料中心的雲端AI可能繼續成長至新高度，因為雲端AI的效能和效益遠高於裝置上AI，而且現在每台裝置都能聯網。

除了從傳統中央處理器（CPU）轉型到仰賴繪圖處理器（GPU）平行系統的趨勢之旺，2025年的AI成長還有其他驅力，包括能完成多步驟任務的AI代理人更進一步發展，以及處理圖像、影音和音訊的多模態AI模型擴張，還有允許AI模型更透徹研究、推論及反思的測試階段運算技術進步。

金泰說，所有這些發展都需要更多的輝達GPU運算能力，顯示輝達將繼續收割AI成長的成果，並且嘉惠伺服器製造商和記憶體晶片製造商等供應業者。

超微（AMD）的GPU晶片在技術上雖能與輝達競爭，但缺乏輝達CUDA平台的軟體成熟度，在提供完整端對端資料中心解決方案的能力也較弱，難以全面提供能夠統整為更大規模GPU叢集的優化硬體、系統及網路技術，因此超微可能還需要努力一段時間，才能追上輝達十年以上的軟體優勢。

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