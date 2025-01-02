花旗：NVIDIA今年有機會成為台積電最大客戶

花旗分析師看好在輝達（NVIDIA）帶動之下，台積電（2330）人工智慧（AI）相關營收在2025年可望顯著成長，輝達甚至有可能超越蘋果（Apple），成為台積電最大客戶，為台積電貢獻營收將翻倍至20%。

據彭博彙集供應鏈資料顯示，最大客戶蘋果目前占台積電營收約25.2%，輝達所占比率約10.1%。

除了輝達外，花旗分析師指出，未來兩到三年內專為AI設計的特殊應用積體電路（ASIC）需求強勁的成長動能，也將進一步支撐台積電業績。花旗還提到，大多數AI晶片將自2025年底開始轉向採用3奈米製程，隨著技術升級所帶來的更高平均售價，有助支持台積電獲利成長延續至2026年。

花旗預測，台積電將公布2025年營收成長在20%至25%，毛利率則可維持在50%以上的高水準。此外，2025年的資本支出預計將介於350億至380億美元之間。