特斯拉明天公布上季交車量 市場關注能否跨越這個門檻

特斯拉將在台灣時間3日發布去年第4季交車量數據，市場將關注能否達成全年交車量成長的目標，但投資人可能更關切上季交車量能否高於50萬輛。

特斯拉預定美東時間2日下午5時30分（台灣時間3日上午6時30分）公布上季交車量，但還不一定能成長。該公司去年第1-3季交車量年減2%至約129萬輛，第4季必須交車約51.5萬輛，才能達到全年交車量超越去年181萬輛的目標。

特斯拉在2023年第4季交車量達到48萬4,507輛的歷史新高，因此2024年第4季必須再創新高，才能免於全年銷量首見下滑。

特斯拉在去年10月的第3季財報說明會預測，去年全年交車量將成長，此後FactSet追蹤分析師預估的第4季交車量預估，已從略少於50萬輛提高到50.5萬輛左右，而特斯拉彙整、包括26家大型券商的交車量預估，則是約50.7萬輛，都低於51.5萬輛。

不過，身為特斯拉股東的Future Fund Active指數型基金（ETF）共同創辦人布萊克認為，特斯拉上季交車量不一定要51.5萬輛才能滿足投資人，只要高於50萬輛就夠好了。Wedbush分析師艾夫斯也同意，認為投資人實際預期的上季交車量約為50萬輛。

若布雷克或艾夫斯所言不假，特斯拉上季交車量只要高於50萬輛，就足以維持股價穩定或帶動上漲。

特斯拉股價已大幅上漲，因投資人真正關切的可能不是交車量數據，而是2025年平價電動車與自駕計程車服務的發展前景，以及特斯拉執行長馬斯克和美國總統當選人之間的緊密關係。