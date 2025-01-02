油金2025年開張上漲 今年都面臨川普上台變數

黃金和原油2025年頭一天交易雙雙上漲，這兩大商品今年都面臨川普上台的變數，此外金價還受制於利率展望，油價則面臨供應過剩的不確定性。

西德州中質原油（WTI）連續四個交易日上漲，接近每桶72美元。美國石油協會（API）報告指出，全國庫存上周減少140萬桶，連續六周下滑。

自2024年10月中旬以來，油價一直在狹幅區間內波動，WTI全年幾乎持平，而布蘭特原油全年小幅下跌，周二收在每桶75美元以下。

澳洲西太平洋銀行商品和碳研究主管雷尼（Robert Rennie）說：「布蘭特原油第1季的風險偏向上行，可能推升至每桶75至80美元區間。但下半年可能面臨供應增加與需求疲弱的風險。」

中東和烏克蘭的衝突仍在持續，任何地區局勢加劇都可能為油價提供短期支撐。此外，進一步的制裁若干擾伊朗和俄羅斯的原油供應，也可能提升對中東及其他地區替代供給的需求。

中國大陸經濟復甦近期出現改善跡象。不過，新能源車加速普及，也漸漸削弱對汽油的需求。

黃金 2024 年表現亮麗，全年上漲超過27%，創下自 2010 年以來的最大單年漲幅。2025年頭一天交易，現貨金價上漲0.3%至每英兩2,632.91美元。

市場人士預料，由於通膨持續超過聯準會（Fed）2%的目標，Fed在 2025年對進一步降息採取緩慢而謹慎的態度。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed 1月降息的可能性為11.2%，維持利率不變的可能性為88.8%。

現貨白銀上漲1.4% 至每英兩 28.98 美元，鈀金上漲 0.6% 至 909.00 美元，而白下跌0.1%，至909.32美元。

白銀 2024 年上漲近 22%，創下自 2020 年以來最大單年漲幅，而鉑金和鈀金則在去年下跌，跌幅分別超過 8% 和 17%。