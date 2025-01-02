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債券今年險阻仍多？有一事未受到廣泛關注

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
債市今年仍很艱難。美國預計今年會有近3兆美元的債務到期，大部分是短期票據，展延時恐影響債利率走高。路透
債市今年仍很艱難。美國預計今年會有近3兆美元的債務到期，大部分是短期票據，展延時恐影響債利率走高。路透

走過2024年的債券大潰敗之後，固定收益的投資人未來一年還將面臨多重挑戰，包括未受到廣泛關注的一件事：美國今年預計有近3兆美元的債務到期，其中大部分屬於財政部過去幾年一直大量發行的短期票據。

由於聯邦政府料將在展延債務時嘗試延長債券期限，如果市場沒準備好吸收美國為2兆美元預算赤字而發行的大量國庫券，情況恐教人頭疼。

Strategas Research Partners固定收益部門主管Tom Tzitzouris周二受訪表示：「假設2025年之後還有上兆美元的赤字，那麼最終累加起來會壓倒國債發行。」

Strategas估計目前28.2兆美元的國庫券市場中，有2兆美元「過剩」。

Tzitzouris指出，這些將逐漸被轉換為較長期限的5至10年期債，比明年赤字，可能是目前更教人擔心的問題。

通常，財政部喜歡將票據發行量控制在債務總額的20%，不超過太多。但近年來，債限和預算的爭議不斷，財政部需要即時籌資以維持政府運作，該比率因此逐漸攀高。

根據證券業與金融市場協會的資料，2024年截至11月止，國庫券發行總額為26.7兆美元，較2023年增加了28.5%。

財長葉倫今年稍早面臨共和黨籍國會議員和經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）的批評，指控財政部發行這麼多票據，是為了在選舉年中將短期融資成本維持在低點，並刺激經濟。川普的財長人選貝森特也是批評者之一。

然而，就在聯準會降息2碼之後，殖利率自去年9月底起飆升。

由於殖利率與價格呈反向變動，導致去年美債市場悽悽慘慘，iShares 20年期以上國債ETF去年跌幅超過11%，表現遠遠不如美股（標普500指數大漲23%）。

眼下，交易員預估聯準會降息進程會較預期為慢，加上國庫券大量發行，今年對固定收益而言又是充滿挑戰的一年。

Tzitzouris說，美國明年赤字比起2024年應會大幅下降，此時較令人擔心的事是，那些短期國庫券轉為長期債券對殖利率和供需可能造成何種影響。

債務 美國 聯準會

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