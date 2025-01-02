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新加坡第4季GDP成長4.3%優於預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
新加坡2024年經濟成長4%，路透
新加坡2024年經濟成長4%，路透

新加坡貿工部周四表示，新加坡上季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長4.3%，優於分析師原料。

新加坡2024年第4季GDP初估數據高於分析師原估中值3.8%，但低於第3季的5.4%。相較上季，新加坡GDP成長0.1%，分析師原估會萎縮0.8%。

正如總理黃循財在新年致辭中已宣布的，新加坡2024年經濟成長4%，超越政府修訂後預測的3.5%，為新加坡在2025年面對挑戰奠定了堅實基礎。

新加坡經濟的韌性可能受到多重外部因素的考驗，包括中國大陸經濟放緩、即將上任的川普政府引發的貿易緊張局勢，以及其他地緣政治齟齬等挑戰。

新加坡政府並未公布2025年的經濟成長展望。不過，政府在去年11月曾表示，預測2025年經濟成長將介於1%至3%之間。

總理黃循財於新年除夕前說：「新加坡無法完全自外於全球信心的變化和壓力。」但他也強調，「我們依然是這個動盪世界中的安全、穩定與保障的明燈。」

跡象顯示，新加坡新一年的經濟成長可能放緩，國內物價壓力也可望降溫。因此，彭博經濟研究預測，新加坡金融管理局（MAS）可能在2025年減低星元升值的步調。

MAS去年10月已連續六度維持貨幣政策不變，當時表示，新加坡通膨減緩趨勢已「穩固」，經濟復甦將延續至2025年。然而，金管局也對全球經濟成長前景及物價可能上揚風險提出警告。MAS預定本月開會。

分析師 新加坡

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