2024最活躍主權基金 阿布達比Mubadala超越沙國PIF

阿布達比的Mubadala投資公司在私募債權到人工智慧（AI）等諸多領域積極交易。去年超越沙國公共投資基金（PIF），成為全球最活躍的主權財富基金。PIF去年減緩了支出，將重點轉向國內投資。

據顧問公司Global SWF統計，Mubadala在2024年投入292億美元，較前一年增加67%，遠高於全球主權基金整體投資7%的成長規模。

報告指出，中東的主權財富基金連兩年據有全球前十大最活躍交易者其中五位。除了Mubadala，阿布達比的阿布達比投資局（ADIA）和ADQ，PIF和卡達投資局（QIA）也名列其中。這五大基金去年共投資了820億美元。

阿布達比的主權基金最為風光，凸顯這個富有石油資源的大公國採取更積極的策略，利用財務實力成為金融、科技和生命科學等諸多產業全球主力。根據Global SWF的數據，阿布達比控制的主權基金去年投資超過576億美元。

相較之下，沙國的公共投資基金2023年透過直接或子公司投入316億美元資金，但2024年降至200億美元。PIF總裁Yasir Al Rumayyan去年10月曾表示，PIF的重點已轉向國內經濟，目標是發展新產業並促進經濟多元化。

中東地區擁有眾多主權財富基金，在2022年能源價格飆升使大多數波斯灣國家財政出現盈餘後，這些基金成為國際交易中日益重要的資金來源。

此外，新加坡政府投資公司（GIC）和淡馬錫控股（Temasek）2024年也「顯著比2023年更活躍」，而在2023年，這兩家基金因採取更謹慎的投資策略而減少大約50%的資金部署。

全球主權基金總投資額從2023年的1,270億美元增至2024年的1,361億美元。已開發市場仍然是大多數全球主權財富基金的主要投資目標，Mubadala就有85%的資金投入這個市場。