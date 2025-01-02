華爾街日報：過剩拖累 中國經濟超美得再花數10年

「華爾街日報」報導，中國經濟受房地產、債務與工業產能等各種「過剩」狀況影響，過去高速成長已經難見。經濟學者曾預測中國經濟規模在本世紀中前超越美國，不過恐怕得再花數10年才能達成。

華爾街日報（Wall Street Journal）數據新聞分析報導，世界第2大經濟體中國因房地產泡沫破裂影響，高度成長的日子已成過去。中國想要取代美國成為第一，可能較北京的期望得多花數10年才能達成。

中國經濟受各種「過剩」的拖累，包括數百萬空置公寓，限制地方發展的數兆美元債務與大量工業產能帶動外銷攀升，導致全球經貿關係緊張。此外，中國仍是國際製造業龍頭，在電動車與再生能源等新科技上占有優勢。

●財富縮減

中國房地產市場在2021年大幅衰退，根據巴克萊（Barclays）集團預估，中國總家戶資產因此失去18兆美元（新台幣590兆元）。

華爾街日報估計，中國平均每戶損失約6萬美元（約新台幣196萬8000元），總值大於整個中國股市，等同於2024年中國國家產能。北京強硬處理疫情也影響消費者支出。

美國民眾因2008年至2009年金融海嘯損失6.5兆美元的房地產價值，地產與其他資產總和損失共約11兆美元，約為今日的17兆美元。中國房地產問題嚴重性高於當時的美國。

●擴大經濟規模延遲

國際間過去預期中國快速成長，經濟規模可能在本世紀中前，如2030年超越美國成為世界第一。

不過經濟放緩後，美國仍帶領全球動能，如今少有學者預測中國可在本世紀中超越美國。經濟與商業研究中心（Centre for Economic and Business Research）的數據推估顯示，中國在2035年可達到美國經濟規模的8成。

●勞動力減少

中國如同已開發國家面臨人口結構變化，勞動力減少難以維繫快速成長。聯合國人口數字顯示，中國的20歲至64歲勞動人口約在2020年前開始減少。

●各種過剩問題

中國經濟成長長期透過投資來帶動，早期可擴大現代基礎建設，推動製造業與大型都市發展，不過數10年後，大量資金紅利被過多債務、房地產需求降低與製造業產能過剩所抵銷。

報導指出，中國各級政府、家戶與企業總債務已接近年度國內生產毛額（GDP）的300%，地方政府相關投資機構，在公開財報未見的隱藏債務是問題核心，情況可能較10多年前金融海嘯前的美國或歐債危機來得嚴重。

國際清算銀行（Bank for International Settlements）資料顯示，2024年中國債務占GDP的比例已超過美國及歐元區。

中國前所未見的房地產泡沫化仍在進行中，官方在2020年採取步驟調節市場，近期陸續提出減少購屋限制與放寬信用等手法，試圖穩定市場，但供給仍然過剩。

經濟成長減緩，中國國家主席習近平將投資項目移轉至已見巨量的工業生產，結果導致產能快速提高，但價格連續2年下滑，如今得向外尋求市場，導致與歐美及巴西、印度等國出現爭端。