馬斯克X帳號改名「麥希穆斯」 頭像改成佩佩蛙引熱議

億萬富豪馬斯克今天突然將他的X帳號名稱改為「凱基烏斯．麥希穆斯」，似與電影「神鬼戰士」主人翁麥希穆斯有關。此外，他也將帳號頭像改為「佩佩蛙」，引發各界熱議。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）為特斯拉（Tesla）執行長及美國候任總統川普（DonaldTrump）的心腹．今天將他的社群帳號X頭像改為穿著古羅馬服飾、手持遊戲手把的「佩佩蛙」（Pepe theFrog）。

「佩佩蛙」為美國漫畫家麥特弗里（Matt Furie）筆下角色，後來成為知名迷因（meme）。2016年美國總統大選，川普轉傳自己被改成「佩佩蛙」的迷因，使得「佩佩蛙」變成極右派代言人。

馬斯克的X新暱稱則是「凱基烏斯．麥希穆斯」（Kekius Maximus），其中「麥希穆斯」是澳洲男星羅素克洛（Russell Crowe）在2000年賣座電影「神鬼戰士」（Gladiator）中扮演的羅馬將軍。

英國廣播公司（BBC）報導，「凱基烏斯」為kek的拉丁化，kek意思相當於LOL（laugh out loud，大笑），但現在經常被認為與「另類右派」（alt-right）有關。

據報導，馬斯克未解釋他為何更換帳號名稱及頭像。他本人和X都沒有立即回覆法新社的置評要求。