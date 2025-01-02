馬斯克改X帳號 助漲迷因幣

特斯拉執行長馬斯克在2024年的最後一天，突然將他的X帳號改名為「Kekius Maximus」，並且將頭像也換成迷因角色「佩佩蛙」，引發網民的瘋狂猜測，同時也立刻對加密幣界造成影響，同名的迷因幣在他改名後的一天多內飆漲了逾30倍。

據加密交易平台CoinGecko報價，在馬斯克台灣時間2024年12月31日大約下午2點更改X帳號名前，迷因幣Kekius Maximus（代號KEKIUS）價格僅約0.01美元，但之後價格一飛沖天，到1日1日晚上7點半左右攀抵0.3612美元，等於暴漲逾30倍。

雖然目前尚不清楚馬斯克改名目的是否與這款迷因幣有關，或只是純屬巧合，但這並不是第一次馬斯克的社群媒體發文對加密幣價格造成巨大影響。他過去也多次透過發言和推文造成比特幣、狗狗幣及其他加密貨幣價格振盪。

這次情況再次凸顯出他對加密幣市場的重要影響力。

「Kekius Maximus」這個名字似乎出自多個網路哏，「Kek」普遍被認為是網路用語「LOL」（大笑）的變化型，在網路酸民和另類右翼團體間受到歡迎；「Maximus」則出自電影「神鬼戰士」中的主角麥希穆斯，馬斯克的佩佩蛙頭像也是穿著羅馬軍裝。

自2016年美國總統大選後，佩佩蛙一直被和極右團體聯想在一起。