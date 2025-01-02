半導體助攻 南韓2024全年出口創新高

拜中國大陸需求增加所賜，南韓去年最後一個月的出口保持增長態勢，且由於半導體銷售維持韌性，2024全年出口額勁揚8.2%，寫下新高點。

根據南韓產業通商資源部於2025年元旦公布的數據，上月出口成長6.6%，是連續15個月上揚，進口則增加3.3%，貿易順差是65億美元。經工作日調整後，2024年12月出口額較一年前增長4.3%。11月全月則增3.7%。

依產業劃分，去年12月晶片出口較一年前大幅成長31.5%，至創單月新高的145億美元，儘管全球半導體價格下滑，但高頻寬記憶體（HBM）等產品的需求強勁，帶動晶片強勁銷售；無線通訊設備的出口增長16.1%；汽車出口則減少5.3%。

南韓出口表現

按外銷目的地劃分，對中國大陸的出口額增長8.6%，扭轉了前一月的萎縮局面；對美出口增長5.5%；對歐盟的出口則有15.1%的增幅。

總計2024年全年出口額，較去年同期成長8.2%至6,838億美元，刷新在2022年創下的紀錄6,836億美元。

全年進口減少1.6%到6,320億美元，因而出現貿易順差518億美元，扭轉連兩年逆差的頹勢。占比約20%的半導體，是帶動出口的最大動力，較2023年增加43.9%，外銷金額達1,419億美元。

展望2025年，南韓面臨內憂外患，前景恐怕沒那麼光明。重度依賴出口帶動經濟成長，使南韓面臨外部挑戰。

美國總統當選人川普已揚言實施加徵關稅等一系列保護主義政策。

此外，南韓已延續將近一個月的政治動盪，短期內看來無法落幕。去年12月3日，總統尹錫悅宣布戒嚴，震驚全國，隨後遭彈劾且被停職，如今甚至遭法院批准對他進行逮捕。

暫代總統職務的總理韓惪洙因拒絕迅速任命大法官來審議彈劾案，之後也被彈劾，財長崔相穆成為兩周內的第二位代理總統。但一波未平一波又起，崔相穆任命兩名憲法法院法官填補空缺之後，總統府首席祕書官以上的高階幕僚在元旦時集體請辭，疑不滿崔相穆此舉超出代理權限。

調查人員表示，將在6日期限內執行逮捕令，並警告任何試圖阻止逮捕尹錫悅的人都可能面臨起訴。尹錫悅的法律團隊則形容這項逮捕令「違法且無效」，矢言聲請禁制令使逮捕令無效。

這場動盪拖累韓元跌至2009年以來低點，韓股也依然脆弱。此外，去年12月29日又發生濟州航空客機墜毀失事，機上181人除兩名空服員外全數罹難的重大事故，可能進一步打擊消費者情緒。

韓國發展研究院去年11月時預測，2025年出口可能較去年成長2.2%，貿易順差估減少至487億美元。