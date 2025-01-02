500富豪身價衝10兆美元 馬斯克、祖克柏等資產飆升

受全球股市大漲的提振，全球500大富豪身價在2024年進一步飆升，在特斯拉（TESLA）執行長馬斯克、臉書母公司Meta執行長祖克柏及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等科技大亨帶領下，這群億萬富豪的身價邁向新里程碑：總資產淨值增加到約10兆美元。

彭博億萬富豪指數追蹤的500位富豪的財富總值，在截至2024年12月30日收盤的一年內共增加1.5兆美元，達到9.8兆美元，略低於12月11日創下的高峰10.1兆美元，但根據世界銀行彙編的數據，這群富豪的財富規模已相當於德國、日本和澳洲2023年的國內生產毛額（GDP）總和。

美國科技股2024年的驚人漲勢，是馬斯克、祖克柏和黃仁勳財富大躍進的最大推手，並同樣讓甲骨文（Oracle）執行長艾里森、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯、戴爾（Dell）創辦人戴爾以及Google共同創辦人佩吉和布林的資產淨值走高。這八位科技大咖身價2024年暴增逾6,000億美元，占500大富豪總增加金額的43%。

不過，稱霸全球富豪榜者仍是馬斯克。他因不遺餘力支持美國總統當選人川普的總統選戰，還被稱為「第一哥兒們」。

馬斯克與川普的密切關係帶動旗下企業的價值飛升，包括特斯拉、SpaceX及xAI，使他的財富膨脹到前所未見的4,421億美元，較2024年初增加2,130億美元。12月17日，他與貝佐斯的財富之差達到2,370億美元，為彭博億萬富豪指數歷來最大的冠亞軍差距。

在彭博億萬富豪指數追蹤的富豪中，川普也是贏家之一，他的身價在2024年飆增至歷來新高，主要受惠於他持有多數股票的川普媒體與科技公司（DJT）股價暴漲。祖克柏的財富淨值增加約810億美元，黃仁勳也擴增約760億美元。

騰訊共同創辦人馬化騰、小米創辦人雷軍及寒武紀科技共同創辦人陳天石等中國大陸富豪的身價，在2024年共提高14%，扭轉連三年萎縮的頹勢。